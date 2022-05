La obsesión de todos los clubes del continente es la Copa Libertadores. Algunos la buscarán por primera vez en su historia, mientras que otros intentarán repetir la conquista, ya que además del dinero, prestigio y la Gloria Eterna, el certamen otorga un boleto hacia el Mundial de Clubes que se disputará en China.

A fines del mes de junio, Athletico Paranaense, Libertad, Fortaleza, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Palmeiras, Emelec, Atlético Mineiro, Deportes Tolima, Flamengo, Corinthians, Boca, Talleres, Colón, Vélez y River irán en búsqueda del primer paso hacia la clasificación a Cuartos de Final. Y las series se completarán durante los primeros días de julio.

Respecto a los cruces donde aparecen los equipos argentinos, Corinthians y Boca chocarán el próximo martes 28 de junio, en Sao Paulo, a las 21:30 horas. Y definirán en La Bombonera, el martes 5 de julio, en el mismo horario. Por su parte, Estudiantes de La Plata enfrentará a Fortaleza (jueves 30 de junio, la ida, y jueves 7 de julio, la vuelta), primero en Brasil, y definirá en Argentina. Además, River definirá ante Vélez en el Monumental, ya que la ida será en el José Amalfitani (miércoles 29 de junio, la ida, y la vuelta será el miércoles 6 de julio); y Colón completará la serie ante Talleres en Santa Fe, porque el primer choque se disputará en Córdoba.

Días y horarios de los Octavos

- Martes 28 de junio - 19:15 horas, Emelec vs. Atlético Mineiro

- Martes 28 de junio - 21:30 horas, Athletico Paranaense vs. Libertad

- Martes 28 de junio - 21:30 horas, Corinthians vs. Boca Juniors

- Miércoles 29 de junio - 19:15 horas, Talleres vs. Colón

- Miércoles 29 de junio - 19:15 horas, Cerro Porteño vs. Palmeiras

- Miércoles 29 de junio - 21:30 horas, Deportes Tolima vs. Flamengo

- Miércoles 29 de junio - 21:30 horas, Vélez Sarsfield vs. River Plate

- Jueves 30 de junio - 21:30 horas, Fortaleza vs. Estudiantes de La Plata

- Martes 5 de julio - 19:15 horas, Atlético Mineiro vs. Emelec

- Martes 5 de julio - 21:30 horas, Libertad vs. Athletico Paranaense

- Martes 5 de julio - 21:30 horas, Boca Juniors vs. Corinthians

- Miércoles 6 de julio - 19:15 horas, Colón vs. Talleres

- Miércoles 6 de julio - 19:15 horas, Palmeiras vs. Cerro Porteño

- Miércoles 6 de julio - 21:30 horas, Flamengo vs. Deportes Tolima

- Miércoles 6 de julio - 21:30 horas, River Plate vs. Vélez Sarsfield

- Jueves 7 de julio - 21:30 horas, Estudiantes de La Plata vs. Fortaleza