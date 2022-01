Lo que en un principio resultaba impactante, ya es parte de la rutina en el fútbol sudamericano. Mientras los clubes de Argentina y de casi cualquier liga del continente hacen esfuerzos sobrehumanos para contratar jugadores que refuercen el plantel, en Brasil lo hacen como si nada y con nombres de selección o con amplia trayectoria europea.

Flamengo, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Corinthians y hasta el mismo Gremio -descendido- lograron traer jugadores de jerarquía internacional a sus planteles en el último tiempo. Palmeiras, lógicamente, tampoco quedó exento de esto. Habiendo ganado dos Libertadores en un año -la edición 2020 tuvo la final en las primeras semanas del 2021, y la del año pasado la obtuvo a fines de noviembre- y quedando tercero en el Brasileirao, el Verdao es sin dudas uno de los equipos más fuertes del continente.

Así y todo -e incluso teniendo delanteros con pasado europeo como Luiz Adriano o Deyverson, u otros con trayectoria extensa como Dudu y Rony, además de joyas tales como Gabriel Verón- Palmeiras busca reforzar la zona ofensiva para soñar con ser tricampeón de América, por lo que en el radar aparecen dos delanteros argentinos de gran renombre.

Uno de ellos lo pidió Gallardo para River luego de haber sido la estrella de la MLS en el 2021, Valentín Castellanos. Tanto talento posee el mendocino de 23 años que hasta tuvo el OK de Guardiola para que juegue en el Manchester City, debido a que "Taty" es la figura del equipo de Nueva York que pertenece al City Group. Mientras lo buscan de Europa, el entrenador de River manifestó sus ganas de contar con él, por más que desde River no iniciaron conversaciones. En medio del deseo del Muñeco y la realidad de su arribo, apareció Palmeiras para quedarse con él, quien habría ofertado 10 millones de dólares por Castellanos según contó el portal brasileño OUL. Desde el Verdao aguardan respuesta del New York City, pero éste no sería el máximo bombazo que tendrían preparado desde el equipo de Abel Ferreira.

El Palmeiras además quiere a Lucas Alario como flamante refuerzo en la ofensiva, como para confirmar que tienen todo para quedarse nuevamente con la Libertadores. Según contó Germán García Grova, el ex River y habitual convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina recibió el llamado del Verdao, pero tanto él como su agente descartaron gentilmente el interés del equipo brasileño porque quiere seguir jugando en Europa. ¡Qué terrible delantera se armarían con los dos!