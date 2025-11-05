La noche del martes 4 de noviembre tuvo a los hermanos Mac Allister y a Julián Alvarez como protagonistas principales de la UEFA Champions League. Por un lado, porque Kevin se enfrentó a la Araña y al resto de los argentinos que militan en el elenco español en el partido que el Atlético de Madrid disputó en el Estadio Metropolitano ante el Union Saint-Gilloise de Bélgica (donde juega el ex Boca y Argentinos Juniors).

Los colchoneros se impusieron por un tanteador de 3 a 1 y fue justamente el exdelantero de River quien abrió la cuenta para encaminar el necesario triunfo de los dirigidos por Diego Simeone (tenían que sumar de a 3 luego de la dura derrota que sufrieron por la tercera jornada ante el Arsenal por 4 a 0 en el Emirates Stadium de Londres).

Y por el otro, Alexis Mac Allister fue el responsable de que el Liverpool derrotara 1 a 0 al Real Madrid en el duelo que se llevó a cabo en Anfield en simultáneo al anteriormente mencionado. De cabeza, el mediocampista de la Selección Argentina firmó la primera caída de los de Xabi Alonso en la UEFA Champions League 2025/2026.

Con lo cual, fue una jornada redonda para el Atlético de Madrid, puesto que no solo ganaron, sino que, además, su archirrival tropezó en su visita al Reino Unido. Y en relación con los detalles descritos, aprovechó las redes sociales para chicanear a su vecino en la capital.

Tweet placeholder

Lo hizo con una publicación en la que se los ve a Julián Alvarez y a Kevin Mac Allister (junto a Conor Gallagher y Marcos Llorente, los autores de los otros goles de Atleti) durante el encuentro en el Estadio Metropolitano, y una descripción con la que hacía clara alusión también al tanto marcado por Alexis al Real Madrid: ”Goleadores de la noche”.

Publicidad

Publicidad

Atlético de Madrid pelea por un lugar en los primeros ocho de la Champions League

ver también ¿Lo vio Scaloni? El cambio crucial en la mentalidad de Alejandro Garnacho en Chelsea que lo acerca a la Selección Argentina

ver también Kevin Mac Allister mano a mano con BOLAVIP tras caer con Atlético de Madrid: ”Giuliano Simeone y Julián Alvarez estuvieron imparables”

El objetivo del Atlético de Madrid de Diego Simeone es claro. Quiere meterse entre los primeros ocho clasificados de la tabla de la Fase de Liga para clasificar directamente a los Octavos de Final de la UEFA Champions League (algo que consiguió la temporada pasada en la primera edición del nuevo formato de la competencia).

De momento suma 6 unidades (producto de dos victorias y dos derrotas), lo que le alcanza para estar entre los primeros 15 y acechar las primeras ubicaciones, por lo que será importante que gane los próximos compromisos que se vislumbran en su calendario, entre ellos, el duelo con el Inter de Milán en el Estadio Metropolitano y con el Galatasaray en Estambul.

En síntesis

Julián Álvarez y Kevin Mac Allister se enfrentaron en Champions League el martes 4 de noviembre.

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez venció 3-1 al Union Saint-Gilloise en el Metropolitano.

Alexis Mac Allister anotó de cabeza el gol para la victoria 1-0 del Liverpool sobre el Real Madrid.