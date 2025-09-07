GP de Italia de la Fórmula 1: Verstappen larga desde la pole y Colapinto 17°

En el Autódromo Internacional de Monza se correrá el GP de Italia de la Fórmula 1, la décimosexta carrera de la temporada. Tras ganar la Qualy, Max Verstappen largará desde la pole position, mientras que Franco Colapinto lo hará desde la 17° posición. La misma arranca a las 10.00 horas de Argentina y podrá verse tanto a través de Disney+ como de Fox Sports.

9.30 – Junto a sus ingenieros, los pilotos ultiman detalles en sus monoplazas.

Así será la parrilla de largada del GP de Italia

Max Verstappen – Red Bull Lando Norris – McLaren Oscar Piastri – McLaren Charles Leclerc – Ferrari George Russell – Mercedes Kimi Antonelli – Mercedes Gabriel Bortoleto – Kick Sauber Fernando Alonso – Aston Martin Yuki Tsunoda – Red Bull Lewis Hamilton – Ferrari* Ollie Bearman – Haas Carlos Sainz – Williams Nico Hulkenberg – Kick Sauber Alex Albon – Williams Esteban Ocon – Haas Lance Stroll – Aston Martin Franco Colapinto – Alpine Liam Lawson – VCARB Pitlane Pierre Gasly – Alpine Pitlane Isack Hadjar – VCARB

*Cabe destacar que Hamilton terminó quinto en la Qualy, pero debido a una sanción en el GP de Países Bajos bajó cinco posiciones en la largada.