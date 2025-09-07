Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

GP de Italia de la Fórmula 1: Verstappen larga desde la pole y Colapinto 17°

En el Autódromo Internacional de Monza se corre la décimosexta carrera de la temporada.

Por Marco D'arcangelo

Franco Colapinto en el GP de Italia.
© GettyFranco Colapinto en el GP de Italia.

En el Autódromo Internacional de Monza se correrá el GP de Italia de la Fórmula 1, la décimosexta carrera de la temporada. Tras ganar la Qualy, Max Verstappen largará desde la pole position, mientras que Franco Colapinto lo hará desde la 17° posición. La misma arranca a las 10.00 horas de Argentina y podrá verse tanto a través de Disney+ como de Fox Sports.

9.30 – Junto a sus ingenieros, los pilotos ultiman detalles en sus monoplazas.

Así será la parrilla de largada del GP de Italia

  1. Max Verstappen – Red Bull
  2. Lando Norris – McLaren
  3. Oscar Piastri – McLaren
  4. Charles Leclerc – Ferrari
  5. George Russell – Mercedes
  6. Kimi Antonelli – Mercedes
  7. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber
  8. Fernando Alonso – Aston Martin
  9. Yuki Tsunoda – Red Bull
  10. Lewis Hamilton – Ferrari*
  11. Ollie Bearman – Haas
  12. Carlos Sainz – Williams
  13. Nico Hulkenberg – Kick Sauber
  14. Alex Albon – Williams
  15. Esteban Ocon – Haas
  16. Lance Stroll – Aston Martin
  17. Franco Colapinto – Alpine
  18. Liam Lawson – VCARB
  19. Pitlane Pierre Gasly – Alpine
  20. Pitlane Isack Hadjar – VCARB

*Cabe destacar que Hamilton terminó quinto en la Qualy, pero debido a una sanción en el GP de Países Bajos bajó cinco posiciones en la largada. 

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"En la cabeza de Messi debe pesar la imagen que puede dejar en un Mundial si Argentina no gana el de 2026"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Los 5 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 según Max Verstappen: “La gente va a comentar”
FÓRMULA 1

Los 5 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 según Max Verstappen: “La gente va a comentar”

Checo Pérez reveló la primera reacción de Franco Colapinto y Verstappen al enterarse de su regreso a la F1: “Me sorprendieron”
FÓRMULA 1

Checo Pérez reveló la primera reacción de Franco Colapinto y Verstappen al enterarse de su regreso a la F1: “Me sorprendieron”

Lando Norris eligió al mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos: "Simplemente perfecto"
FÓRMULA 1

Lando Norris eligió al mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos: "Simplemente perfecto"

"Va a ser muy difícil hoy"
FÓRMULA 1

"Va a ser muy difícil hoy"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo