Serbia vs. Grecia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 1 de la Liga de Naciones

Serbia y Grecia se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Serbia y Grecia abren su participación en la Liga de Naciones este jueves 24 de septiembre, con la ilusión de arrancar bien un torneo que recién empieza.

Es la primera fecha de la fase de grupos y ninguno de los dos quiere quedar atrás desde el arranque. Ganar de local o visitante en esta instancia pesa para todo lo que viene después.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

La actualidad de ambos equipos

Serbia llega a este cruce con la necesidad de plantar bandera en su propia cancha desde el primer partido. El equipo sabe que la Liga de Naciones no perdona los tropiezos tempraneros y que el envión de un buen resultado inicial suele marcar el resto de la fase de grupos.

Grecia, por su parte, se mete en esta primera fecha con la idea de competir de igual a igual. El certamen es una oportunidad para consolidar un proceso y el equipo visitante no quiere desaprovechar la chance de arrancar puntuando afuera de casa.

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El historial entre Serbia y Grecia

El historial entre ambos es parejo: se enfrentaron en dos ocasiones, con una victoria para cada lado. Serbia ganó 2-0 en 2014 como visitante en Grecia, mientras que los griegos se habían impuesto 1-0 en 2010 jugando en cancha serbia. En total, Serbia marcó dos goles y Grecia uno, una diferencia mínima que confirma lo parejo de la historia reciente entre las dos selecciones.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/11/2014 Grecia vs. Serbia 0-2 Friendlies 11/08/2010 Serbia vs. Grecia 0-1 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

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En síntesis