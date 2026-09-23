Serbia vs. Grecia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 1 de la Liga de Naciones

Serbia y Grecia se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Serbia y Grecia arrancan su camino en la Liga de Naciones el jueves 24 de septiembre, con la primera fecha como punto de partida para dos selecciones que quieren empezar con el pie derecho.

Es el debut de ambos en esta edición del torneo y, aunque todavía no hay tabla que analizar, arrancar ganando siempre pesa para tomar impulso en la fase de grupos.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Serbia llega a este cruce con la necesidad de plantar bandera desde el arranque. La Liga de Naciones suele servir de termómetro para procesos que miran más allá del corto plazo, y el equipo balcánico no quiere quedar relegado desde la primera fecha.

Grecia, por su parte, también se juega su primera carta del certamen. El equipo heleno buscará aprovechar este primer duelo para marcar su intención en el grupo y no depender de resultados ajenos más adelante en la fase.

Publicidad

El historial entre Serbia y Grecia

El historial entre ambos es breve pero parejo: se enfrentaron solo dos veces y cada uno se llevó una victoria. Serbia ganó 2-0 en 2014, mientras que Grecia se impuso 1-0 en 2010. La diferencia de gol también es mínima, dos tantos a favor de los serbios contra uno de los griegos, así que no hay un dominador claro en la serie.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/11/2014 Grecia vs. Serbia 0-2 Friendlies 11/08/2010 Serbia vs. Grecia 0-1 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Publicidad

En síntesis