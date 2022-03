Boca y River se preparan para el Superclásico. El pitido inicial de Herrera será el domingo a las 19 horas, pero el partido comenzó antes fuera de la cancha. ¡Hasta con el famoso astrólogo! Claro que palpitó el partido más importante, pero también le mandó un mensaje a los hinchas del Millonario que sorprendió a todos.

+La peligrosa advertencia del astrólogo de Boca para el Superclásico: "Ojo"

El famoso tarotista Giorgio Armas habló con Olé y, antes de su predicción, dijo: "Siempre he dado mis predicciones con detalles. Creo que humildemente se ha dado lo que fuimos trabajando: la Copa Argentina que ganó Boca o la Supercopa en su momento, o cuando vimos un año antes que la Selección iba a ganar la Copa América. Pero esta vez, más allá de esto tengo un pedido muy importante: veo muchas complicaciones con la gente de River en la cancha y me gustaría que sea todo tranquilo".

El astrólogo de Boca y la predicción para el Superclásico

Con una nueva advertencia, el astrólogo comenzó su predicción: "Veo complicaciones el domingo, no es una final en donde podría haber mucha energía, este es un partido de Liga. En la lectura veo favorecimiento del árbitro para River".

Además, apuntó a Herrera antes de su visión final: "El árbitro no se debe dejar influenciar por la hinchada porque van a estar con todo de entrada, en los primeros 15 minutos más que nada. En este partido veo todo muy parejo, me sale todo muy parejo, no logro encontrar un favorito para el domingo".

River Plate vs Boca Juniors: ¿quién ganará?

La casa de apuestas Codere da como favorito para quedarse con el triunfo en el Superclásico a River Plate, ya que cuenta con una cuota de 4.00. Por otro lado, la victoria de Boca Juniors tiene una cuota de 6.00. ¿Para vos quién ganará? Entrá y jugá con la Supercuota.

Resultado Cuota River Plate 4.00 Boca Juniors 6.00

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA +18, Linea gratuita de orientación al jugador problemático 0800-444-4000.