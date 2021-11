Se cumple el primer año "Después de Diego". Este 25 de noviembre se cumplen 365 días del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el símbolo y emblema del pueblo futbolero que lo saluda, lo vive, lo celebra y lo recuerda como si aún estuviera entre nosotros.

La desaparición física de Maradona generó aquel 25 de noviembre de 2020 una conmoción mundial sin precedentes, y los homenajes que comenzaron ese mismo día hoy se multiplican por mil en cada rincón del mundo en el que el astro argentino supo dejar una huella.

En este contexto, el periodista Juan Pablo Varsky, que recientemente selló su vínculo vínculo para sumarse a la gran familia de Playmaker y Bolavip, realizó una emotiva columna para recordar a ese Diego inolvidable, tan contradictorio como humano, pero siempre único.

"Cuando encontré la confirmación me largué a llorar, pero como un chico, hacía muchísimo tiempo que no lloraba así. Mi hijo Valentín empezó a llorar conmigo", comienza el relato del periodista, que pudo seguir minuciosamente la carrera de Maradona y tuvo la oportunidad de compartir varios momentos junto a él.

"Maradona es una persona a la que le hemos perdonado cosas que al resto no, nos hacemos los distraidos. Con Diego nos exponemos vulnerables a nuestras contradicciones y no corresponde negar lo malo que él hizo, pero no es solamente ese Diego", añade Varsky respecto la siempre polémica figura del 10.

Para el final, a modo de conclusión, casi como un descargo de emociones, el periodista deja una frase que es la misma que solemos repetir todos y cada uno de los que amamos a Diego: "Llegamos a la dolorosa certeza de que ya nada será igual.La pregunta, a un año de su muerte, sigue siendo la misma: ¿Cómo se va a morir Maradona?...¿Cómo te vas a morir, Diego?".

La columna de Juan Pablo Varsky para Bolavip Argentina: