Un histórico entrenador tiene ganas de volver al fútbol argentino. Sin embargo, en Boca no quieren saber nada...

En Boca no lo pueden ni ver, pero él quiere volver a dirigir en Argentina: "Les voy a enseñar"

¿Cuántos técnicos de los últimos que tuvo Boca Juniors no podrían volver a sentarse jamás en el banco de suplentes de La Bombonera? Habrá que remontarse varios años para pensar en la respuesta que daría la mayoría de hinchas.

Ricardo La Volpe llegó como un consagrado al banco xeneize. Y si bien su equipo jugó muy bien durante varias fechas, el desenlace de aquel conjunto (perdiendo un campeonato de manera insólita) lo enterró al punto de ser un 'innombrable' por jóvenes y experimentados.

Tras dejar Boca, tuvo pasos por Vélez (2007) y Banfield (2011). Desde aquel entonces, no volvió a estar cerca del fútbol argentino. Hasta ahora, al menos según sus declaraciones en ESPN F90: "Quiero revancha, cuando yo vine acá decían que no se podía salir jugando. Ojo que yo me acuerdo de todas las críticas. Salir jugando era tener una dinamita en los pies", dijo

Consultado acerca de su flexibilidad a la hora de elegir su próximo trabajo, lanzó: "Hay equipos con objetivos que me gustan, estar entre los 5 primeros, pelear por un campeonato, mostrar el conocimiento. El protagonismo no lo cambio. Les voy a enseñar a muchos técnicos lo que es el protagonismo y voy a morir en esa". ¿Se anima?