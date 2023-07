San Lorenzo rescató un empate en el Ciclindro de Avellaneda con el gol de Adam Bareiro luego de ir perdiendo por 1 a 0 y ante algunas polémicas arbitrales.

Ante esto, Agustín Giay expresó las sensaciones que le dejó el empate en Avellaneda: "Sabemos que era una cancha muy difícil, un rival muy duro, obviamente que siempre vamos a dar pelea donde sea. Creo que el equipo hizo un muy buen partido. Arrancamos un poquito más atrás, ellos jugando muy bien, hasta que nos acomodamos en la cancha y después terminamos el primer tiempo jugando bien y en el segundo tiempo fuimos muy superiores".

"Estamos lejos pero vamos a dar siempre pelea somos un equipo que está preparado para jugar todos los partidos. Vamos a dar batalla hasta el final", expresó Giay sobre la pelea del campeonato ante River, que ganó y sacó once puntos de diferencia.

Por otro lado, Giay se refirió a la polémica en el área de San Lorenzo, donde todo Racing pidió penal ante Gómez: "Voy a buscar la pelota, creo que el jugador me mira a mi y me choca, busca chocarme para que no le pegue. Él no tiene intención de jugar pero bueno, ya pasó así que a pensar lo que viene".

Por último, el juvenil también manifestó su opinión sobre los próximos partidos que se le vienen al Ciclón: "Primero pensamos en Racing, después se viene River, después pensaremos en la Copa, obviamente uno está atento a todo pero estamos enfocados en lo primero que tenemos".

Por: Agustín Heredia