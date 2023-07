Altamirano: "Si no nos hacen goles es por el trabajo en equipo"

“Muy contento con lo individual y más contento con lo grupal que se vio que por ahí a los que no les toca mucho jugar, están siempre ahí y estoy muy contento por eso, por el grupo”, dijo Altamirano tras el triunfo donde participaron varios jugadores que no son habituales en el once inicial. También el encuentro contó con el debut de Diego Perea y varios juveniles que sumaron minutos.

“Sabíamos que iba a ser complicado, aguantar hasta lo último, creo que lo hicimos muy bien no dejando tirar centros, presionando y no dejándolos jugar, obviamente se iban a tirar al pelotazo a Vegetti que gana mucho de arriba pero contento porque salió más que bien lo que entrenamos y lo que hablamos en la charla”, afirmó el arquero que fue la figura del partido tras varias atajadas claves, con lo que logró mantener el arco en cero para el Ciclón, además de que San Lorenzo jugó con 10 jugadores desde los 51 minutos por la expulsión de Siro rosane.

El arquero que hoy sumó su cuarto partido como titular de San Lorenzo, se puso entre los tres palos ante Arsenal, Lanús, Platense y ahora Belgrano por esta misma Liga, se refirió al récord del equipo de Insua sobre la ausencia de tantos en contra: “Que no le hagan goles a San Lorenzo es del grupo, el récord que se dice es de parte del grupo, sino nos hacen tantos goles es por el trabajo en equipo. Augusto está muy bien cuando le toca, estoy contento por el grupo que siempre va para adelante”