San Lorenzo empató ante River en el Nuevo Gasómetro por la Fecha 23 del Torneo Local y luego del encuentro, Augusto Batalla comparó a ambos equipos: "Las diferencias de planteles son grandes no voy a descubrir nada diciéndolo, ni tengo ningún pudor al decirlo. Hoy me toca estar en la vereda de enfrente y hay cosas qué hay que hacer. Somos un grupo de jóvenes con mucho hambre, con mucho temperamento, nada más que eso”.

Por otro lado, el Ciclón sabe que Batalla es una de las piezas fundamentales en el equipo y el arquero se refirió a su futuro: “Sinceramente no lo sé porque es algo que no depende de mí, veremos qué sucede. Por ahora estoy enfocado en los próximos partidos que quedan. Me voy a perder el de Belgrano por la quinta amarilla, iremos por todo en la Copa, despedirnos de nuestra gente acá contra Argentinos, y la última fecha en cancha de Tigre. Después veré qué sucede con mi futuro".

Mientras que no pasó por alto el mercado de pases de este invierno y pidió por la llegada de refuerzos de jerarquía: “Espero que se haga un esfuerzo grande desde el plano dirigencial para poder seguir peleando por algo importante. Necesitamos reforzarnos, casi todos los cambios son con juveniles de 18 o 20 años. Lo vienen haciendo bien, son un orgullo y me pone contento acompañarlos en este proceso como capitán del equipo. Para seguir creciendo estas son las bases pero hay que ir por más“.

Batalla fue autocritico en cómo se encontraba el campo de juego del Nuevo Gasómetro y explicó que al visitante no le jugó a su favor: “Hace unas semanas ya dije que el campo de juego no está en buenas condiciones y es otra cosa de las que tenemos que seguir mejorando. Ellos no podían mover la pelota tan rápido porque la cancha no estaba muy buena”.

Finalmente, habló sobre el esfuerzo que hizo todo el equipo: “Costó, defendimos y le pusimos mucha garra que es nuestra bandera. Vamos a ir por más. Lo primordial es seguir trabajando de esta manera, haciéndolo con este corazón para apuntar a crecer y ser mejores”.

Por Carolina Ankia