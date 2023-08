“Fuimos fieles a nuestra idea, al objetivo que nos propusimos que era ser competitivo. Esta es la base de lo que conseguimos y hoy es muy meritorio haber terminado el campeonato en los puestos de arriba”, expresó Braida sobre la campaña que hizo el equipo al mando de Rubén Dario Insua, que a pesar de que se despidió de la Liga Profesional con dos derrotas (Argentinos y Tigre) pudo terminar tercero en la tabla de posiciones.

Malcom no dejó de agradecer al hincha que acompañó fecha tras fecha y en el Nuevo Gasómetro le hacen notar el cariño que le tomaron: “Trato de ser lo más profesional posible, siempre me manejo de la misma manera. Disfruto de mi presente y del día a día. Trataré de seguir creciendo como profesional. Agradezco el cariño de la gente que me lo hacen sentir”.

"Nos faltaron detalles en partidos puntuales, por ahi hubo momentos donde la pelota entraba y otros no y es normal porque es futbol. Dejamos puntos en el camino en partidos que generamos y no pudimos competir. Fuimos competitivos y dejamos todo en todas las competencias representando a la institución", aseguro Braida con respecto al primer puesto de la tabla, el cual el equipo estuvo cerca.

San Lorenzo ahora ya debe cambiar el chip y ponerlo directamente en la Copa Sudamericana, ya que el jueves desde las 19:00 recibe a San Pablo por la ida de los octavos. El jugador se expresó respecto a ese partido:"El jueves va a ser una fiesta, esperemos que el resultado acompañe y arrancar la serie con el pie derecho. Seguiremos buscando ser competitivos en todos los frentes".

"Los partidos de Copa son muy duros. Trataremos de arrancar la llave de la mejor manera posible”, finalizó Braida respecto de la diferencia que les gustaría sacar de local.