El golpe que sufrió San Lorenzo duele, y mucho. La ilusión que se mantenía latente luego de varios milagros llegó a su final cuando el Ciclón no pudo ante San Pablo en el Morumbí y cayó por 2-0 quedando eliminado de la Copa Sudamericana. Las lágrimas de los jugadores luego del partido evidenciaron la decepción de no haber podido cumplir con el objetivo que no solo la gente anhelaba, sino que ellos mismos también.

Con la frente en alto. Orgullosos de este grupo. Vamos nosotros. pic.twitter.com/5uVUW5CRLY — San Lorenzo (@SanLorenzo) August 11, 2023

Sin embargo, el show debe continuar. Y tras regresar de Brasil, el cuerpo técnico comienza a trabajar para cambiar la cabeza de los jugadores y comenzar a enfocarse en los nuevos objeetivos que serán primordiales para el plantel.

Luego de lo que fueron arduas semanas de trabajo, con partidos entresemana y un gran desgaste físico dado al acotado plantel, Ruben Darío Insua decidió premiar a sus jugadores otorgándoles cuatro días de descanso para poder despejarse y volver renovados a la práctica que será el próximo martes.

A partir de ese día, todo San Lorenzo comenzará con los preparativos de la Copa de la Liga que tendrá su inicio en el fin de semana del 20 de agosto, donde jugará en la zona B del certámen y ya podrá contar con los tres refuerzos: Federico Girotti, Carlos Auzqui y Gastón Ramirez.

Pero ese no es el único objetivo del conjunto azulgrana. En el medio, se espera por la fecha para disputar los octavos de final de la Copa Argentina donde el rival será Belgrano de Córdoba.

Si bien la temprana eliminación en la Copa Sudamericana cayó como un baldazo de agua fría para toda la institución, San Lorenzo todavía puede cumplir el objetivo que el entrenador se planteó desde el comienzo del año: ganar un título. Y si se sigue mantiendo el buen trabajo del primer semetres, ¿Por qué no soñar con que se logre la tan ansiada clasificación a la Copa Libertadores 2024?

Por:@julinatalutti