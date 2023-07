San Lorenzo conoce de hazañas, y la noche del martes no fue menos. En una emotiva jornada, el equipo logró la clasificación a los 16avos de la Copa Sudamerica y se ilusiona con quedarse con el título como lo hizo en el 2002.

Luego de muchas lágrimas y alegría por parte de los jugadores y el propio Ruben Darío Insua, el plantel volvió a los entrenamientos para enfocarse en el próximo objetivo: la Liga Profesional.

Porque somos GIGANTES.

Porque nos sobra EPICA.

Porque no hay club más HERMOSO.



¡GANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓ #SANLORENZO! pic.twitter.com/dp5viDiNkY — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 27, 2023

Con la primera meta cumplida, el Gallego no descansa y quiere ir por más. Pese a ya casi no haber chances de quedarse con el torneo local, el entrenador decide no bajarse de la pelea y luchar hasta el final.

Es por eso, que los jugadores ya comienzan a prepararse para lo que será una dura seguidilla: Rosario Central el sábado, Racing el miércoles y River -con fecha a confirmar- el domingo. En conferencia de prensa, Insua se manifestó el respecto y le dejó un mensaje claro a los hinchas: "Queda la recta final del torneo que va a ser dura. Ya estamo trabajando para lo que se viene a corto plazo. Lo que podemos prometerle a la gente es compromiso y trabajo, el escudo está por encima de todo".

Si bien San Lorenzo tiene pocas posibilidades en la Liga, todo el plantel es consciente de que se debe sumar la mayor cantidad de puntos en las fechas restantes para seguir en zona de clasificación a la Copa Libertadores del próximo año y seguir siendo protagonista en el planto internacional. En el mientras, aguarda por quién será su rival en la siguiente instancia de la Sudamericana.