San Lorenzo tiene un duro duelo en Colombia. Correspondiente a los 16avos de la Copa Sudamericana, el Ciclón enfrentará a Independiente de Medellín con la imperiosa necesidad de ganar para comenzar a iliusionarse con los octavos de final del certamen.

Sin embargo, antes de llegar a esa etapa deberá vencer a un DIM que hará su debut con entrenadro nuevo: Alfredo Arias. Proveniente de Peñarol de Uruguay, el DT solamente tuvo una semana para preparar al equipo previo a este importante encuentro.

Tal es asi, que brindó una conferencia de prensa donde analizó lo que será el encuentro: “Todo partido de copa es duro y hay que respetar al rival antes del partido y cuando el silbato suene trataremos de ser competitivos e ir por los tres puntos que es lo que sentimos que tenemos que hacer”.

No obtante, eso no fue todo. Consciente de la importancia de los rivales, halagó lo realizado hasta el momento por el conjunto de Ruben Darío Insua: . “Los números hablan de San Lorenzo. Es el tercero del torneo argentino y en el último partido partido jugó contra River que es el equipo más goleador y es casi campeón, y con 10 jugadores no le pudieron ganar. Tienen un sistema donde defienden muy bien y batieron un récord de cero goles en su valla como local. Todas cosas que hablan de una fortaleza defensiva y de funcionamiento que buscaremos apretar“.

Finalmente, destacó la importancia de sacar un buen resultado en condición de local para lo que resta: “En este tipo de competencias mata mata nunca se cierra la serie en el primer partido, sea el resultado que sea. Lo tenemos que jugar con mucha responsabilidad y con toda la actitud de ganar cada duelo, cada pelota y así podemos ganar el respeto y el aliento de la hinchada".