A menos de una semana para el comienzo de la Copa de la Liga, Ruben Darío Insua comienza con la planificación de lo que será los entrenamientos de cara al debut frente a Lanús el domingo a las 18.30 en la Fortaleza.

Pese a que el entrenador tiene la buena noticia de que podrá contar con los refuerzos para este nuevo certamen, San Lorenzo no se baja del mercado de pases y aprovechará la extensión del mismo hasta finales de agosto para buscar incorporar al menos un jugador más.

En las últimas horas el Gallego le comunicó a los dirigentes el interés por Agustin Fontana, el volante de River que no fue tenido en cuenta por Martín Demichellis en lo que va del año. Si bien por el momento la negociación no tuvo avances, la noticia de último momento de que el ex Defensa y Justicia se entrenará a contraturno en el River Camp podría facilitar su salida para sumar minutos en otro club.

Sin embargo, ese no es el único nombre del Millonario que llamó la atención en el cuerpo técnico. En primer lugar interesó Agustín Palavecino, pero su salida es casi imposible lo que abrió la posibilidad de charlas por Fontana.

Desde su regreso a River tras su préstamo, el jugador no sumó minutos provocando así que su último partido haya sido contra San Lorenzo vistiendo la camiseta del Halcón en septiembre de 2022.

