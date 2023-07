San Lorenzo sigue apostando al futuro de sus jugadores juveniles y este mediodía se aseguró la continuidad de Elìas Baez, lateral izquierdo categoría 2004 de gran proyección en reserva y que ya viene sumando entrenamientos bajo las órdenes de Ruben Dario Insua.



El último año de Baez en reserva fue superador y por eso el entrenador apostó a subirlo al primer equipo y tras haber dialogado con el manager Matias Caruzzo se consumó la firma del primer contrato del jugador hasta fines de 2024.



Días atrás, el propio jugador había vaticinado tener alguna oferta del Bragantino de Brasil para salir del equipo azulgrana y el mismo jugador aseguró: "Me llegó una oferta de Bragantino pero quería quedar en San Lorenzo y lograr mi sueño de jugar acá. Decidí quedarme porque el club me dio todo, me abrió las puertas, siempre me trató de la mejor manera como persona y como jugador".



Si bien es muy prematuro pensar verlo en el primer equipo, el entrenador del Ciclòn tiene un gran concepto por el juvenil y lo tendrá en cuenta para lo que viene, junto a otros chicos que vienen haciendo un gran trabajo para un futuro alentador en el elenco de Boedo.