San Lorenzo no pudo en los 90’ vencer a Platense, pero en los penales se hizo fuerte y consiguió el acceso a los octavos de final de la Copa Argentina. Luego del encuentro, habló Ruben Darío Insua y comento acerca de los posibles refuerzos, la idea de que Óscar Romero regrese al Ciclón y el objetivo de ganar algún título.

En primer lugar, se refirió a la cchance de ganar algún certamen en lo que queda del año: “San Lorenzo es un club muy grande, donde las exigencias no son pocas, pero también hay que ser realistas en algunas cuestiones. El objetivo de este plan de trabajo tiene que desembocar en algún momento en ganar un título”.

Mientras que por otro lado, comentó acerca de la posibilidad de que Óscar Romero regrese al Ciclón: “Había leído que se iba a desvincular de Boca y lo llamé porque siempre fue un jugador que me gustó mucho, en San Lorenzo dejó un buen recuerdo. Me dijo que había recibido un par de ofertas del exterior pero que no descartaba la posibilidad de venir aquí así que bueno habrá que hacer un esfuerzo imagino en la parte económica, necesitamos jugadores de esas características”.

A su vez, habló cuando llegaría la primera incorporación: “Auzqui creo que llega esta madrugada, viaje bastante largo tenía que haber estado hace cuatro, cinco días, pero no encontraba las conexiones y se demoró más de la cuenta, pero viene de hacer pretemporada con su equipo, hizo amistosos, así que llega en buenas condiciones".

Gracias a Augusto Batalla y sus atajadas, el Ciclón sigue de pie en la Copa Argentina y el elogio del DT no pasó por alto:"Él está tranquilo, tiene contrato con el club hasta diciembre, después me imagino que la gente de San Lorenzo, la dirigencia se reunirá con la gente de River para comprar el pase”.

Además, agregó: “Él está contento acá en el club, aparte hace cinco años que el dueño de su pase lo presta porque obviamente River tiene al arquero campeón del mundo que es Armani, esperemos con tranquilidad, con calma , él está bien, contento en el club, la gente lo quiere mucho, esperemos que a partir de diciembre San Lorenzo seguramente hará un esfuerzo para comprar el pase y esperemos que se quede mucho tiempo aquí".

Por Carolina Ankia