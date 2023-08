San Lorenzo lo ganaba con el penal convertido por Adam Bareiro, en el complemento sufriò cinco minutos fatídicos y se puso 2-1 abajo pero sobre el final, Adam Bareiro convirtió de cabeza y rescatò un empate.

Augusto Batalla (4): Fallò en la salida del primer gol de Belgrano, en el segundo el sol en contra le jugò una mala pasada, una lastima ya que venía con una buena actuaciòn.



Rafael Pérez (6): Firme el colombiano, de lo mejor de la defensa que sufrió la ausencia de Gastòn Hernàndez.



Carlos Sánchez (3): No tuvo un buen partido, sorprendió su inclusión cuando había otros apellidos para formar parte de la defensa. Impreciso en la salida, errático en los pases a sus compañeros.



Gastòn Campi (4): Involucionò en lo que venía mostrando, a destiempo en los ataques del rival que moviò bien la pelota, errático en los duelos personales.



Agustín Giay (5): Se tiró demasiado atrás para complementar la línea de fondo y dejó venir por la banda los ataques de Belgrano, bien en planos de proyección pero no gravitó.



Jalil Elías (6): Jugador tiempista, bien en la distribución de la pelota, simple y claro a la hora de los pases y bien parado en un mediocampo que por momento quedaba abierto por mérito de los internos rivales, buena actuación.



Gonzalo Maroni (6): Aceptable partido entre los niveles del equipo, buscó generar peligro por el medio en la primera parte y en el complemento por la banda izquierda generó peligro.



Malcom Braida (6): Una de las opciones en ataque en las que optó el equipo para generar peligro por la banda, incisivo con los centros y se animó en alguna oportunidad en probar al arco, buen partido.



Ivàn Leguizamón (4): Si bien aprovecha su velocidad, le falta la cuota de claridad para pensar la resolución de las jugadas, protagonizó varias contras pero no fue resolutivo.



Adam Bareiro (7): Inconexo de los volantes, abocado al juego sucio contra los centrales y no recibió muchas pelotas. La figura del equipo por los goles.



Carlos Auzqui (5): Tuvo un rendimiento aceptable, si bien le falta rodaje, se mostró como una opción en ataque, y tuvo una chance clara ante Nahuel Losada, le costó la marca.



INGRESARON



Elian Irala (5): Se complementan bien con Elias y luego con el ingreso de Ramirez se posicionò mejor en el medio.



Federico Girotti (4): No aportó mucho al cambio de esquema de Insua, terminó con el doble nueve para buscar tener mayor presencia en el área.



Tobias Medina (-): Jugó pocos minutos.



Gastòn Ramirez (-): Jugó pocos minutos, metió un gran centro en el segundo gol de Bareiro.



Diego Perea (-): Jugó pocos minutos.