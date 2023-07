San Lorenzo viene de acceder a los octavos de final tras ganarle a Platense en los penales y sigue más vivo que nunca en las tres competencias: si bien en el Torneo local ya fue campeón River, ocupa el puesto para la libertadores del próximo año mientras que en la Sudamericana y Copa Argentina se encuentra en los octavos de final.

Insua sabe que necesita refuerzos si quiere ser protagonista en los torneos que tendrá por delante y esta mañana, llegó la primera incorporación a San Lorenzo: Carlos Auzqui ya pasó la revisión médica y desde mañana estará entrenando con el conjunto azulgrana.

Ya como jugador del Ciclón, el extremo comento: "Tengo a mi viejo hincha de San Lorenzo, muchos familiares, primos, tíos, padrino, me siento muy feliz de poder lograr el sueño de mi viejo que él siempre me decía que le gustaba la idea de que yo juegue en San Lorenzo, hoy en día se lo voy a poder cumplir y estoy feliz por eso, porque me va a ver jugar con la camiseta de San Lorenzo".

Por otro lado, mencionó acerca de su llegada: "Estuve cerca en otras oportunidades pero por diferentes motivos no se llegó a dar pero ahora estoy feliz de poder jugar en un grande como San Lorenzo, lo quiero disfrutar al máximo, quiero dar lo mejor y ayudar a mis compañeros desde donde me toque, feliz porque también es un sueño para mi viejo".

Por otro lado, contó que ya mantuvo charlas con algunos jugadores del plantel: “Hablé con Augusto, hace rato venimos hablando, no le pregunté si se queda pero quédate tranquilo que le vamos a estar diciendo; hablé con él Pocho Cerutti que compartí muchos años en Estudiantes, me habló muy bien del club, de cómo se manejan, del grupo".

Además, el futbolista contó que se siente muy contento en su nuevo Club: "Ni bien tuve la propuesta, mucho no lo tuve que pensar, acá estoy, muy feliz, muy contento, ahora a terminar todas las cosas acá y a descansar que tuve un viaje largo y quiero descansar para entrenar bien mañana".

Finalmente, habló de cómo llega a nivel físico: "Hice pretemporada, jugué amistosos, yo me siento bien físicamente, obviamente después el técnico me evaluará pero después que firme y me ponga a entrenar con el plantel ya estaré a disposición de él para lo que necesite".