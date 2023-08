San Lorenzo siempre tuvo grandes goleadores y jugadores de leyenda. Por eso varias veces sus hombres convirtieron 4 goles en un partido. Gabriel Magàn tiene el record absoluto con 5 goles en un partido con Tigre en el 32, pero a quien tambièn le hizo 4 en el 33. Las otras glorias que hicieron 4 fueron: Diego Garcìa (1933), Luis Rojas (1935), Cavadini (1936), Ricardo Alarcòn (1937), Cosso (1939), Làngara (2 veces en 1939), Rinaldo Martino (en 1947 y 48), Sanfilippo (1960), Veira (1967), Albrecht (1970) y Scotta (1975).

El último de esta estirpe goleadora es el “Beto” Acosta, que arribò en el propio año 88 desde Uniòn de Santa Fè. La noche del 30 de noviembre San Lorenzo ante el santo tucumano se presentò con Pogany; Riquelme, Marchi, O.Coloccini, Gugnali; Sivisky, A. Bernuncio, Ortega Sànchez, Gorosito; Ahmed y A. Acosta.

Ortega Sànchez abrió la cuenta a los 8m, pero tres minutos después comenzó la serie del Beto: un pelotazo dentro del área fue interceptado por el santafecino que con espectacular chilena doblegò al arquero Yelpo; a los 24 un centro de Gorosito fue peinado por Sivisky, definiendo Acosta por entre las piernas del golero; a los 42 un còrner de “Pipo” fue rechazado defectuosamente y el “Beto” anotò de cabeza. En el complemento bajò la presión. Hubo tiempo para un descuento tucumano al 1m, pero Acosta cerrò su faena a los 6 eludiendo al desdichado Yelpo. Sobre el final un gol en contra tucumano cerrò la cuenta del 6 a 1 final.

Entrevistado para Mundo Azulgrana, el “Beto” Acosta recordó esa noche soñada: “Ese partido nos salieron todas, hice 4 goles y querìa que no termine nunca, porque parecía que podía hacer muchos goles màs. El gol que màs me gustò fue el que hice de chilena, casi de afuera del área y no tengo registros televisivos, creo que ese dìa no había ninguna cámara o no se televisaba. No sabìa que era el último jugador del club en hacer 4 goles en un partido, es un orgullo, como todo por haber vestido la camiseta de San Lorenzo en cuatro etapas”.

POR LEANDRO D'AMBROSIO