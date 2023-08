Mientras que San Lorenzo continúa intentando cumplirle a Ruben Darío Insua sus deseos de refuerzos para completar el plantel, las alarmas están prendidas por los jugadores que podrían irse en este mercado de pases. Ya con las salidas de Andrés Vombergar, Federico Gattoni y Agustín Martegani, el entrenador considera fundamental mantener los nombres que posee en el equipo actualmente -al menos- hasta fin de año.

Sin embargo, su deseo podría complicarse. Cuando parecía que las grandes figuras del Ciclón no corrían riesgo de partida, el interés de Benfica por uno de los jugadores que más potenció el Gallego dsesde su llegada alarmó a toda la institución.

Se trata de Agustín Giay, el defensor que se volvió una pieza fundamental de este San Lorenzo y que además es el capitán de la Selección Argentina sub 20. Con estos logros en su espalda a su corta edad, el conjunto portugés lo ve con buenos ojos para convertirse en el candidato ideal para reforzar el puesto de lateral derecho.

Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Por el momento a San Lorenzo no le llegó ninguna notificación, lo que no quita que el interés no sea real. Según pudo averiguar Mundo Azulgrana, tanto Benfica como la representación del jugador están trabajando para traer la mejor oferta que favorezca a todas las partes.

Si bien aún no se habla de montos, la máxima prioridad es definir si su venta incluiría la salida inmediata del club o si podría quedarse hasta fin de año previo a partir rumbo a Portugal. Cabe recordar que el jugador firmó la renovación de su vínculo con el Ciclón hasta 2025 en donde se selló una cláusula de 15 millones de dólares.

De todas maneras, la posible salida de Agustín Giay significaría un gran dolor de cabeza para un Ruben Darío Insua que no cuenta con demasiadas alternativas para suplir su puesto.

Por: Julieta Natalutti