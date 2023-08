“Una sensación muy linda, tenía muchas ganas de venir desde que me llamo Rubén, es un desafío muy grande para mi, vengo a sumar desde donde me toque, muy contento de formar parte de una gran institución”, expresó Girotti sobre lo que influyó la comunicación del técnico con el para que su llegada sea factible.

El jugador no dejó de hacer referencia a las lesiones que tuvo que enfrentar en el último tiempo y que lo dejaron fuera de las canchas: “Ya estoy recuperado al 100%, había jugado unos minutos ante Lanús pero después a los dos días tuve un desgarro, nada que sea raro, la rodilla está perfecta”.

“Lo que vi de los partidos de San Lorenzo es un plan de juego que me interesa mucho a mi, el hecho de que busquen a los delanteros, asíque espero hablar con Ruben y todo su Cuerpo Técnico para que le trasmitan su idea y así plasmarlo dentro de la cancha”, aseguró el delantero sobre el juego que busca el ciclón y como el se sumará.

Con respecto a los compromisos que tiene San Lorenzo, este jueves disputa la ida de los octavos de la Copa Sudamericana ante San Pablo en el Nuevo Gasómetro, pero a pesar de que el jugador quiere estar, no llego a ser inscripto: “Todavía no me confirmaron si estoy inscripto en la copa, por lo que tengo entendido creo que no puedo jugar pero se va a hacer un intento porque los papeles llegaron unas horas demoradas”.

“Para mi es muy importante llegar a una institución tan grande, puede ser una revancha personal conmigo y con mi físico después de no haber jugado por tanto tiempo, espero aprovechar la oportunidad al máximo”, finalizó el nuevo jugador de San Lorenzo.