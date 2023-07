Independiente Medellín vs San Lorenzo: Previa, Formaciones, link para ver el partido en vivo y más

San Lorenzo logró el milagro de clasificar en la fase de Grupos cuando parecía impensado y ahora, ya en Medellín, visita al DIM, quien está en plena pretemporada luego de unos días de descanso.

Para Insua la situación no será fácil ya que no podrá contar con Carlos Sánchez desgarrado y con Gastón Hernández suspendido, por lo que la defensa tendrá cambios que no venían siendo de la partida. A su vez, en el medio, también estará Gonzalo Maroni, quien se ganó el puesto en el doble cinco relegando a Francisco Perruzzi y A Agustín Martegani.

¿La Formación del equipo?: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Gonzalo Luján, Gastón Campi; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni, Malcolm Braida; Iván Leguizamón, Adam Bareiro y Nahuel Barrios.

Lista de convocados:

Del otro lado llegará el DIM de Medellin, quien aspiraba a clasificar en la fase de grupos de la Copa Libertadores y terminó tercero, ingresando a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

El último domingo, el equipo tuvo una práctica de fútbol frente a el grupo Sub 20, con un resultado de 5-0, goles marcados por Brayan León, Edwuin Cetré, Déinner Quiñones, Miguel Monsalve y Juan Manuel Cuesta. Este martes el grupo tendrá su última práctica en la sede deportiva de Llano grande y se concentrará sobre las 7:00 p.m pensando en el juego de CONMEBOL Suramericana ante San Lorenzo de Almagro el miércoles en el Atanasio.

¿La formación del equipo? Andrés Mosquera; Jordy Monroy, Jhon Palacios, Andrés Cadavid, Daniel Londoño; Daniel Torres, Jaime Alvarado, Edwuin Cetré, Miguel Monsalve y Emerson Batalla; y Luciano Pons. DT: Alfredo Arias

Los convocados:

¿Cómo ver el partido en vivo? TV: DirecTV Sports

Hora: 21

TV: DirecTV y D Go

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

Arbitro: Árbitro: Alexis Herrera

Asistente 1: Lubin Torrealba

Asistente 2: Carlos Lopez

Cuarto: Yender Herrera

VAR: Rafael Traci

AVAR: Jose Rocha