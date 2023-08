San Lorenzo se prepara para el partido de ida ante San Pablo en el Nuevo Gasómetro y en la previa del encuentro, Ruben Darío Insua explicó los motivos de por qué no podrá contar con Carlos Auzqui en el partido.

Mientras que también habló sobre la situación de Agustín Martegani y explicó: “Hablé con Martegani y me manifestó sus ganas de salir en este mercado de pases. Se lo había dicho a los dirigentes un día antes del partido con Tigre. Tenemos que respetar la decisión de Agustín”.

A su vez, el entrenador habló respecto a la llegada de Gastón Ramirez, volante uruguayo: “Es un jugador que veníamos siguiendo desde hace un tiempo, tiene jerarquía y haremos todo lo posible para que se sienta en plenitud”.

Por otro lado, comentó acerca de los rumores sobre Walter Kanneman: “Me enteré a través de los medios. Mirá si no voy a querer a un jugador como él. No quiero hacer nombres porque de todos los que dije, no vino ninguno. No quiero quemarlos”.

A su vez, agregó: “¿Quien no va a querer un jugador como Kannemann? Es un gran jugador, muy identificado con el club. Si el decide volver a Argentina, en San Lorenzo va a tener las puertas abiertas”.