San Lorenzo quiere volver a ser protagonista en el nuevo Torneo que arranca y el próximo domingo tendrá su debut ante Lanús en condición de visitante. Ruben Darío Insua habló ante la prensa y explicó lo que sucedió con Bareiro.

Por lo tanto, el técnico llevó calma a los hinchas azulgranas que quieren ver en cancha al Paraguayo: “Me dijo el médico que por precaución preferiría que no entrene hoy pero mañana ya va a entrenar a la par del grupo. Ayer tuvo un golpe, le hicieron todos los estudios, no salió nada, y vamos a contar con él para el fin de semana”.

Mientras que por otro lado, habló sobre los refuerzos y la posibilidad de que ingresen a sumar minutos: “Auzqui y Girotti van a estar concentrados y después veremos el desarrollo del juego a ver si van a poder sumar minutos. Por el lado de Girotti está trabajando hace dos semanas muy bien, un jugador joven. Va a estar concentrado”.

Cuando le consultaron por los objetivos de este nuevo Torneo, respondió: “El año pasado terminamos entre los primeros seis lugares, eso nos permitió clasificar a la Copa Sudamericana. Cuando empezamos el trabajo de pretemporada el mes de enero, la idea era mejorar lo que habíamos hecho el torneo pasado y terminamos entre los tres mejores, vamos a ver si ahora lo podemos superar”.

Siguiendo con la misma línea, agregó: “En caso de lograrlo, estaríamos más cerca de conseguir un objetivo importante para un club de este prestigio que es dar una vuelta olímpica, es algo natural”.

Finalmente, el técnico no confirmó el equipo pero dio indicios del once que podría salir: “Todavía nos falta el último entrenamiento que es mañana por la mañana pero no va a variar demasiado del equipo que jugó el último partido”.





Por Carolina Ankia