San Lorenzo jugará la última fecha del Torneo Local y si bien River ya fue campeón, el Ciclón aspira a ganar para seguir ocupando los puestos en la Copa Libertadores del próximo año: “Hoy estamos pensando en el partido de mañana y después en el del jueves. Creo que vamos a llegar muy bien”.

Además, agregó; “El partido de mañana es importante porque se tiene que competir para sumar para otros objetivos que quizás son lejanos. Nosotros estamos en zona de clasificación a la Libertadores del próximo año y el Torneo que viene mejorar en lo que fallamos”.

Por otro lado, habló sobre la llegada del primer refuerzo y como lo ve: “Es un delantero de mucho juego externo y rápido. Tiene una experiencia muy buena en Europa y viene de ser campeón en un equipo. Jugó partidos de Champions y realizó la pretemporada. Tiene algunas características similares a Cerutti”.

Mientras que se refirió a Martegani y cuando le consultaron por Racing o Italia respondió: “Yo le diría a Martegani que se quede en San Lorenzo”, mientras que comentó: “Yo a Martegani siempre lo vi muy tranquilo y enfocado en su trabajo. Tuvo una lesión en el tobillo que lo marginó por dos meses y tenemos confianza de que va a ser un buen partido mañana”.

También, hizo hincapié en que lo de Jonathan Galván algun no está caído: “Paso mucho tiempo de lo de Galván, pero no se pudieron resolver cuestiones pendientes con el representante. Si no se puede arreglar, vamos a ir por otro. No lo doy por terminado porque uno nunca sabe. A mi lo que me gustó es que Jonathan demostró ganas de estar acá e hizo fueras para que se puedan resolver los temas pendientes”.

Insua sabe que Augusto Batalla es una de las grandes figuras del equipo y además de pedir que se haga un gran esfuerzo para comprar su pase, comentó: "Si River no ejecuta la cláusula, Batalla se va a quedar hasta diciembre y después San Lorenzo debería tratar de hacer un esfuerzo y comprarle el pase. Estoy seguro q si Batalla sigue con este nivel va a tener chances de atajar en la Seleccion"

Por último, se refirió a la recuperación de Carlos Sánchez: “Ya tiene el alta médica y comenzó a trabajar con normalidad. Tiene seis días y va a llegar muy bien ante San Pablo, yo creo que va a llegar muy bien”.

Por Carolina Ankia