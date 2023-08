San Lorenzo se prepara para jugar un partido más que importante este jueves ante San Pablo por la vuelta de la Copa Sudamericana y previo a partir hacia Brasil, Ruben Darío Insua explicó cuál será la idea que tendrán para plantear el encuentro: “Nosotros vamos a encarar el partido de la misma manera que lo hicimos el jueves pasado, pensando que el partido arranca 0 a 0, que el partido el de la semana pasada terminó, que son dos partidos diferentes, llegamos en buenas condiciones que en definitiva es lo más importante".

Siguiendo con el mismo hilo, agregó: "Nosotros vamos a jugar de la misma forma que lo venimos haciendo tanto de local como de visitante, cuando el rival tenga la pelota intentar presionar, neutralizar sus mejores virtudes, intentar manejar bien la pelota y atacar para ganar, esa es la idea".

Mientras que se refirió a cómo llega el rival: "Ellos jugaron entre semana pero nosotros jugamos repechaje y ellos no, nosotros jugamos 16avos de final y San Pablo no, estamos en igualdad de condiciones".

También, de los días previos al partido y como se prepara el Ciclón: "Hoy hicimos el último entrenamiento acá, y mañana hacemos el último entrenamiento allá en San Pablo, el equipo está bien, vamos a llegar diez puntos al partido".

Cuando le consultaron por el once que saldrá a la cancha, respondió: "No tenemos ninguna duda, va a jugar un equipo muy similar al que jugó el jueves pasado, va a ser bastante parecido, no va a haber demasiadas variantes".

Finalmente, se refirió a lo que será jugar en el Morumbi: "No creo porque ya están acostumbrados a jugar, han jugado en esta misma copa en Fortaleza, en Medellín, jugaron clásicos con Boca, con River".