Jalil Elias: "Es un sueño jugar en una institución como San Lorenzo, me encantaría poder seguir pero no depende de mi"

San Lorenzo recibió por la fecha 26 de la Liga Profesional a Argentinos en el Estadio Pedro Bidegain. El equipo no pudo ante la visita por lo que cayó 2 a 0 y el jugador analizó el encuentro: “Nos vamos un poco triste por la derrota, hoy nos enfrentamos a un gran rival, que hace tiempo viene trabajando junto a Gabi pero bueno, no tuvimos tampoco la fortuna de otros partidos y se nos fue en detalles. El primer gol de ellos fue por un detalle que no marcamos bien y ahí ya se hizo la diferencia”

Jalil Elias, hoy en día, es una de las piezas fundamentales en el equipo de Ruben Dario Insua y en el cual el técnico cuenta partido a partido. Después del encuentro manifestó sus ganas de seguir en la institución: “Es un sueño quedarme a cumplir los 100 partidos, siempre lo recalco, jugar en una institución como San Lorenzo, me encantaría poder seguir pero no depende de mi”

“La clave es seguir trabajando, ahora tenemos que descansar que pronto tenemos un partido que si ganas te quedas, y si no te vas. Estamos tranquilos y seguiremos trabajando.Todavía falta y tenemos aspiraciones muy altas, tenemos que clasificar a la Copa Libertadores, todavía queda un partido de este torneo y vamos a ir por eso”, finalizó el jugador sobre los compromisos que se le viene a San Lorenzo por Copa Sudamericana y de cara a la Copa de la Liga, poder llegar a clasificaciones.