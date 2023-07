San Lorenzo comenzó formalmente la negociación por Lucas Pratto y le propio Ruben Darío Insua hace algunos días se encargo de darle más fuerza al tema, al declarar que le confesó que le gustaría dirigirlo.

Sin embargo, hace algunas horas, trascendió la información de que las partes estaban lejos desde lo económico y en Boedo no estaba a la altura de las pretensiones del atacante que se liberó hace algunos días de Vélez.

Es ahí, donde emergió la declaración del propio Insua, quien en Am 910, Radio La Red, explicó: “ Pratto era un jugador que a mí me interesaba pero está fuera del presupuesto del club. No sé si esta caído el pase, pero está lejos”.

De tal manera, los dichos del DT comenzaron a enfriar las chances de que el “ Oso” llegue a Boedo, salvo un cambio rotundo en las negociaciones durante las próximas horas y que el propio futbolista baje la pretensiones económicas.