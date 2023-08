Como todos los viernes desde las 18hs por "La Radio en Línea”, en Mundo Azulgrana Radio tuvimos a Ruben Darío Insua, previo al duelo ante Lanús, y charló sobre los refuerzos, bajas y los nombres que suenan para llegar. Además, habló también sobre el arranque de la Copa de la Liga y la eliminación de la Sudamericana.

La Copa de la Liga ya comenzó este jueves por la noche para dar rodaje en el segundo semestre del año. Para eso, San Lorenzo se reforzó y sigue pensando en posibles nombres para suplir las bajas. Ruben Insua se refirió a esos refuerzos y su situación actual en el club: "Girotti está entrenando con normalidad, se lo ve cada vez más suelto. Con Auzqui van a estar a disposición. Gastón Ramírez en unos días va a estar a la par del grupo".

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de incorporar otros jugadores al plantel actual: "El presupuesto es relativamente bajo. Los libros de pases no me preocupan demasiado, tenemos que tener buen ojo, ver posibilidades que se adapten al presupuesto del club y que rindan. Los mercados de pases se analizan al final no al principio. Es mejor traer poco y bueno".

Por último, se refirió a la frustrada llegada de Jonathan Galvan, quien finalmente se quedó en Argentinos Juniors por pedido de Gabriel Milito: "El jugador que me interesaba para reemplazar a Gattoni era Jonathan Galván, se hizo larga la negociación. Hace 72 hs se cayó la posibilidad. Con plata se resuelve todo más fácil".