Gonzalo Maroni, una de las figuras del partido ante Belgrano, se mostró feliz por conseguir los tres puntos y tras el 1-0 remacó: "Por suerte salió el gol pero hay que rescatar el sacrificio del equipo, que la verdad no veníamos jugando juntos pero se demostró que podemos pelear. Estoy muy contento con el equipo", dijo el jugador que fue una figura clave en el equipo en la tarde cordobesa, ya que fue el autor del único tanto en el Estadio Julio Cesar Villagra que le dio el triunfo final a San Lorenzo.

"Nos jugó en contra ese jugador menos, no pudimos demostrar nuestro juego, pero creo que con sacrificio y mucho huevo lo pudimos sacar adelante", afirmó Maroni sobre que además de que el equipo titular no fue el habitual, hubo debut de Diego Perea y lleno de juveniles para poder darle descanso a los futbolistas que no tuvieron descanso entre el Torneo Local y la Copa Sudamericana, el Ciclón se encontró con la expulsión de Siro Rosane a los 51 minutos de la segunda parte, por lo cual jugó gran parte con 10 y se llevó el doble de mérito.

Gonzalo Maroni no dejo de hacer referencia al cambio importante de chip que deben hacer ahora. San Lorenzo el miércoles debe jugar en el Estadio Pedro Bidegain la vuelta por los 16avos de la Copa Sudamericana ante Independiente de Medellín, en el cual se encuentran 1 a 0 global tras la ida en Colombia: "Ahora vamos a recargar energías para el miércoles que hay que ganar"

El jugador que se empieza a ganar su lugar en el equipo de Insua tras varios partidos cumpliendo con su buen desempeño, apuntó a terminar el torneo que le faltan dos fechas en lo más alto posible y con el apoyo que tiene dia tras dia: “Esa es la idea sacar los más puntos posibles para la tabla general, vamos a seguir sumando y mejorando día a día. El apoyo de mi familia, de mi novia, de su familia , de mis compañeros que día a día me acompañan, me hacen ser mejor jugador, les agradezco un montón a todos ellos, estoy muy contento por el presente".