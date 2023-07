Oscar Romero firmó en la mañana de este miércoles la rescisión de su contrato con Boca y se quedó con el pase en su poder. Está en la búsqueda de nuevo club y Ruben Darío Insua blanqueó su interés y hasta que ya habló con él. Sin embargo, el mediocampista que ya jugó en Boedo junto a su hermano Ángel, dejó en claro su prioridad.

“En los próximos días voy a definir dónde voy a jugar. Hablé con Insua y no le quiero cerrar a nadie las puertas, pero la idea con mi familia es salir al exterior”, dijo Oscar en diálogo con el programa radial guaraní Fútbol a lo Grande. Y agregó: “Vamos a ver qué me dice mi futuro”.

A Romero lo busca el Vasco Da Gama de Ramón Díaz. “Con Ramón no hablé, sí con los directivos que mostraron interés. Analizaré bien, me sentaré con mi gente para ver que es lo que más me sirve porque no quiero esperar mucho”, explicó sobre esta posibilidad.

Lo concreto es que, más allá del deseo del DT, San Lorenzo aún le debe cancelar una deuda y, además, su salario es muy elevado para el presupuesto que hoy manejan en la institución de Boedo. Frío, frío.