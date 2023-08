Peralta Bauer rompió el silencio tras su salida de San Lorenzo: "No me quedaba otra que irme"

Mariano Peralta Bauer es un jugador que conoce lo que es San Lorenzo. A los nueve años llegó a la institución para formarse como jugador y convertirse en uno de los tantos juveniles que sueña en hacer su debut en primera y lograr cosas grandes. Y lo consiguió, al menos parcialmente. En marzo del 2020 disputó su primer partido en la primera división del Ciclón en lo que terminó siendo la victoria del equipo por 3-1 ante Aldosivi.

Sin embargo, lo que pareció el inicio de un largo ciclo vistiendo los colores azulgrana se vio opacado por la falta de minutos que tuvo en los últimos años. Hoy en día, ya sin relación con Boedo luego de rescindir su vínculo, rompió el silencio y contó intimidades de cómo fueron sus últimos meses como jugador de San Lorenzo.

"No me quedaba otra que irme. Ya llevaba siete meses sin jugar, sin concentrar. Jugué con Peñarol y entré 20, 25 minutos en el 1 a 0 ante Arsenal”, comentó en diálogo con San Lorenzo de América.

Con respecto a su bajada a reserva luego de entrenar con la primera tras su regreso de Unión de Santa Fe, el delantero manifestó: “Pasé a jugar esos 20, 25 minutos ante Arsenal, a bajar a Reserva sin escalas, sin explicación. El día lunes me lo comunicaron los ayudantes de Ruben”. Y detalló por qué decidió no jugar en esa categoría: “Me bajaron después del 28 de enero y por mi edad no creía que era justo jugar en Reserva”.

Actualmente, Peralta Bauer se convirtió en nuevo refuerzo de Cerro de Uruguay por un año, pero no le guarda rencor al club luego de todo lo sucedido: “No le cerraría las puertas al club. No sé qué pasó ahora y me tuve que comer siete meses sin jugar, ni siquiera concentrar”.

Por: Julieta Natalutti