Ruben Darío Insua es sinónimo de San Lorenzo y eso ya no es noticia. Llegó para acomodar la cuestión futbolística, le puso el pecho a un presente que no era alentador y sacó adelante a un grupo de jugadores que no venían funcionando con diversos técnicos.

Entonces, con la Copa Sudamericana como objetivo primordial, el DT azulgrana confesó en rueda de prensa que “Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre y no es momento de pensar en mas allá”, al ser consultado sobre el 2024.

Sin embargo, ante la repregunta respeto a si firmaría un contrato por cuatro temporadas en el club, no lo dudó: “No es una mala idea esa”