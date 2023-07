Por ahora, Martegani no se va

Agustín Martegani tenía todo listo, arregló el contrato y esperaba la notificación para abandonar la concentración y mudarse a Avellaneda para ser refuerzo de Racing. Sin embargo, por ahora, hoy deberá entrenar por la tarde en san Lorenzo y podría no hacerse la operación.

¿Qué sucedió? San Lorenzo no pudo cerrar la llegada de Jonathan Galván, quien al parecer, no será cedido por Argentinos Jrs ante la lesión de Torren y una porción de enojo ya que el Bicho, si bien no podía igualar la cifra de Racing, también pretendía a Martegani y lo hizo saber.

De ahí desencadeno el conflicto que, más allá de ser operaciones contractuales diferentes, tenía un acuerdo tácito el cual incluía la liberación de Galván de Racing sin costo ni conflicto pera que pueda llegar a Boedo en las condiciones acordadas con Argentinos Jrs.

Entonces, en San Lorenzo al no poder avanzar con Jonathan Galván y estar cercad e quedarse sin el defensor que llegaba para jugar ante DIM de Medellín, también decidieron frenar la operación y tratar de mejorar el acuerdo con Racing o porque no, escuchar algún sondeo desde el exterior.

Finalmente, Agustín se presentará a entrenar esta tarde en San Lorenzo y por ahora no se va. Desde Racing intentarán una última negociación para reflotar la operación, aunque lo concreto es que su pase está estancado y cerca de caerse.