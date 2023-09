“Yo estoy tranquilo y hasta que no se confirme nada voy a seguir acá en el club”, dijo Ignacio Maestro Puch sobre la posibilidad de que se concrete su arribo a San Lorenzo. Si bien el mercado de pases cerró en el fútbol argentino, aún podría abrirse una ventana para que avance la negociación aunque es muy complicado.

“Sí, me llamaron desde San Lorenzo”, blanqueó en una rueda de prensa brindada en las últimas horas ante periodistas tucumanos el delantero juvenil de Atlético. “Hubo llamados, pero todavía no hay nada cerrado. Y hasta que no haya algo concreto voy a seguir mentalizado en Atlético”, contó.

Como la operación se estancó por limitaciones del club de Boedo, el atacante que disputó el último Mundial Sub 20 aclaró: “No hablamos nada con la dupla técnica sobre esta situación. Yo estoy a disposición para jugar”.

Maetro Puch ve con muy buenos ojos un salto al Ciclón ya que en el Decano es pieza de recambio y quiere tener mayor rodaje. En lo que va de 2023 jugó un total de 367 minutos en 18 presencias, solamente dos desde el arranque. No marcó goles este año todavía.

San Lorenzo tiene un acuerdo de palabra con Atlético por un préstamo con cargo y opción (los valores no trascendieron), pero nunca se terminó de cerrar ya que a la institución azulgrana le cayó la inhibición por la deuda con Diego Rodríguez y no logró levantarla antes de que culminara el libro de pases de este mercado.

El Banco Central no dio luz verde aún para enviar el pago al exterior y así sellar el nuevo acuerdo de pago con el Torito, condición indispensable para desactivar la inhibición. Si esto sucede en las próximas horas en Boedo podría haber alguna chance de sumar a Maestro Pucho.

¿Qué tiene que pasar? Desde la Liga Profesional de Fútbol podrían habilitar un cupo hasta el 12 de septiembre si es que se concreta un préstamo o una venta de algún jugador profesional al exterior. Y solo se podría incorporar alguien del plano local.

En San Lorenzo pensaban solicitar a la AFA el cupo por la cesión de Agustín Martegani al Salernitana, aunque esto se firmó la semana pasada. Es por eso que debería ceder o vender a otro futbolista, algo que al menos por el momento no parece cercano.

