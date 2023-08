El futuro de Agustín Martegani no está cerca de Boedo. El volante de 23 años no continuará jugando en San Lorenzo. Su destino está en Italia, aunque todavía no está cerrada su salida. ¿Qué falta para concretarla?

Ruben Darío Insua ya no lo tiene en sus planes. Sus últimas declaraciones lo dejaron bien en claro. “Conmigo Martegani no habló, me imagino que le habrá pedido permiso al club. Si su deseo es jugar en Italia le deseamos mucha suerte, es un buen chico. Lo mismo sucedió el año pasado con Nicolás Fernández Mercau que quiso irse a jugar a España”, sentenció recientemente.

Marta partió la semana pasada a Europa con autorización de la dirigencia del Ciclón. El mismo día en que el equipo se jugaba el cruce de ida con San Pablo, el mediocampista se subió al avión. El Gallego quiere jugadores comprometidos con la causa azulgrana y Martegani ya tenía su cabeza afuera del club.

Por eso, todo indica que emigrará en lo inmediato. Martegani sigue en Italia realizando el trámite de ciudadanía para obtener el pasaporte comunitario. Al mismo tiempo, San Lorenzo avanza con Salernitana para concretar la operación.

Se negocia un préstamo con un cargo alto. Se habla de unos 400 mil dólares. A su vez, habrá una opción de compra de 4.400.000 dólares por el 85 por ciento de su pase. De este modo, el Ciclón se queda con un 15 por ciento de una futura venta. Es decir que a futuro en total a Boedo podría ingresar una buena tajada.

Son horas decisivas para su pase. Según pudo saber Mundo Azulgrana, el trámite recién culminará el lunes y aún no está definido si Martegani volverá al país o si ya se quedará en Italia si es que se confirma la operación con Salernitana.

Por @LanzillottaOk