San Lorenzo cayó ante San Pablo en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana por 2 a 0. El conjunto Azulgrana venía de un resultado a favor en la ida por 1 a 0 con gol de Adam Bareiro, pero el resultado de la vuelta lo hizo quedar afuera con un 2 a 1 global. Rafael Perez lamentó tras el buen trabajo en el primer tiempo de esta noche.

“En el primer tiempo hicimos un gran trabajo, tuvimos opciones de abrir el marcador, no tuvimos la suerte, en la pelota parada encontraron la ventaja y se fueron al entretiempo con el ánimo que no habían encontrado”, expresó el jugador lamentando la pelota del 10 de San Lorenzo, Nahuel Barrios, que por poco no fue la apertura del marcador a favor del equipo de Insua en la primera parte,

El futbolista lamentó la derrota por la ilusión que había en el plantel con esta copa: “La verdad que veníamos con ilusión y hoy se acabó este sueño, pero tenemos que tener la frente en alto, este equipo siempre luchó hasta el final. Tras la eliminación hay que estar con la frente en alto”.