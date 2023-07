En primera instancia, el primero que puso la firma fue el DT Leonardo Costa, quien había agarrado el equipo el 15 de febrero de este año. El director técnico de 44 años aseguró su estadía en el Ciclón por un año más. Luego de su renovación, expresó sus sensaciones por renovar y ya palpitó la próxima temporada: “Estoy muy entusiasmado con este nuevo proceso, es un gran club y en donde me han tratado muy bien y me he sentido muy a gusto. Contamos con una infraestructura de primer nivel para poder trabajar día a día con todas las necesidades cubiertas. Estamos trabajando para poder armar el mejor equipo posible para esta nueva temporada”.

Las otras dos renovaciones importantísimas de cara a la próxima edición de la Liga Nacional son la de los capitanes, Lucas Pérez y Federico Marín. Los dos jugadores también se aseguraron de vestir la camiseta azulgrana hasta el 2024. Por su parte, Federico Marin, fundamental en la serie ante Atenas, se mostró feliz e ilusionado por su renovación: “Estoy muy contento de poder seguir en el club. Ojalá logremos que la gente se sienta representada con nosotros”.

Por último, el equipo todavía no regresó a los entrenamientos. Se espera que en el transcurso del mes de agosto vuelvan a entrenar en el Polideportivo Roberto Pando. La Liga Nacional tiene una fecha de arranque estipulada para mediados de octubre, por lo que le quedara tiempo al Ciclón para ponerse en forma para afrontar la próxima temporada.

Por: Agustín Heredia