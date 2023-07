En el comienzo de la habitual rueda de prensa que ofrece el entrenador antes de cada encuentro, despejò todo tipo de dudas por el armado del once y confirmò el equipo: "Batalla; Perez, Lujan Hernandez; Giay, elias Sanchez Braida, Leguizamòn, Bareiro y Barrios"

A su vez puntualizò en el cambio de posición de la Roca Sànchez con respecto al partido ante Rosario Central: "Creemos que para el partido de mañana es mejor arrancar de esa manera y el jugador está más acostumbrado a jugar en ese lugar".

"Vienen de hacer un gran partido, ganarle a Colón en Santa Fe y por esa diferencia no es fácil. Vienen estimulados y nosotros también que hace pocos días pudimos conseguir el pase en la copa y ganarle a Rosario Central, creo que va a ser un buen partido."

Ante la consulta por el mercado de pases y las características que buscaràn explicò: "Características parecidas a las de Andrés Vombergar, la de Cerutti y a al de Gattoni, un delantero goleador, otro que nos de juego externo y un central como lo más inmediato. Después vamos a ver si podemos cubrir los puestos vacantes que no pudimos completar en el mercado de pases anterior".

Sobre el árbitro del encuentro Hernàn Mastràngelo, no buscó meterse en la polémica pero indirectamente comentó: "ojalá que sí hace un gol Bareiro saque desde el medio el equipo contrario, no me preocupa mucho ese tema. Siempre digo que los árbitros argentinos son buenos".