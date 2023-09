Ya dejando atrás lo que fue la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, San Lorenzo se enfoca en su otro objetivo: la Copa de la Liga. Necesitado de ganar para seguir entre los primeros puestos y conseguir meterse entre los mejores cuatro de la zona B, Ruben Darío Insua definió el once que jugará ante Unión en Santa Fe el lunes a las 20.

Con la ausencia de Nahuel Barrios confirmada a raíz de una contractura en el isquitiobial derecho que le imposibilitó terminar el encuentro ante Belgrano, el Gallego apostaría por el ingreso nuevamente de Iván Leguizamón, quien había perdido su puesto contra Federico Girotti.

Sin embargo, ese no es el único cambio que que podría tener el equipo. Si bien en la tarde del domingo no hizo práctica de fútbol por la lluvia, Jalil Elias arrastra una molestia física que provocó que se entrenara de forma diferenciada el sábado, por lo que Insua lo esperará hasta último minuto para ver si podrá ser de la partido o aguardar en el banco de los suplentes a modo de no exigirle. En caso de que resulte esta última, quien ocuparía su lugar acompañando a Gonzalo Maroni sería Carlos Sánchez.

🌧 Domingo de lluvia y entrenamiento en el gimnasio de Platea Sur.



⚽️ Trabajos con pelota.



🔜 Después de la merienda en el estadio, el plantel viajará a Santa Fe. pic.twitter.com/x0zo9i29aY — San Lorenzo (@SanLorenzo) September 3, 2023

Por su parte, pese a que Adam Bareiro se encontraba en duda tras no entrenar a la par del grupo en la práctica del sábado, este se encuentra recuperado y podrá ser de la partida para el duelo ante Tatengue.

Con estas variantes obligadas, el equipo titular que saldría a jugar en Santa Fe sería: Augusto Batalla; Agustín Giay, Rafael Pérez, Gastón Campi, Gastón Hernández, Malcom Brida; Carlos Sánchez o Jalil Elias, Gonzalo Maroni; Federico Girotti, Iván Leguizamón y Adam Bareiro.

Por: Julieta Natalutti