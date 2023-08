Luego de lo que fueron cinco días de descanso para el plantel tras la eliminación en la Copa Sudamericana, San Lorenzo retomó los entrenamientos pensando en lo que será el debut en la Copa de la Liga el domingo a las 18.30 frente a Lanús.

Pese a que Ruben Darío Insua podrá contar con los tres refuerzos que llegaron para este nuevo certámen, la participación de los mismos aún no está confirmada en la Fortaleza. Si bien Carlos Auzqui se entrena con normalidad desde su llegada, y hasta llegó a estar en consideración para ubicarse entre los titulares previo a darse a conocer que no iba a poder estar presente en los octavos de final de la Copa, sus compañeros no cuentan con la misma suerte.

🔛 ¡De cara a un nuevo desafío!



💪 ¡Vamos por más! ¡Vamos nosotros! pic.twitter.com/KYMB9Gu1ER — San Lorenzo (@SanLorenzo) August 15, 2023

Tal como lo anticipó el entrenador, Gastón Rámirez sufrió una molestia muscular en su primera práctica con el Ciclón y continúa entrenándose de forma diferenciada. Según pudo averiguar Mundo Azulgrana, en la práctica del miércoles será evaluado por el doctor De Alzaa y se analizará si al menos podría ser considerado para estar en el banco de suplentes el domingo.

Por su parte, Federico Girotti entrena a la par de sus compañeros pero dado a la lesión que tuvo en su rodilla está en duda su participación frente a Lanús. La intención del cuerpo técnico es que se encuentre entre los suplentes, pero evaluarán día a día su situación para terminar de decidir. En caso de no poder estar, se espera que su debut sea de local ante Belgrano de Córdoba la próxima semana.

Finalmente, el resto del plantel no sufrió complicaciones y podrán volver al ruedo ante el Grante el domingo. San Lorenzo continuará entrenándose el resto de la semana desde las 10, y el viernes Insua abrirá el entrenamiento donde se espera conocer quiénes se encaminan a ser titulares.

Por: Julieta Natalutti