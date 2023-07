El seleccionado de Argentina Sub 17 dirigido por Diego Placente comenzará a entrenar el próximo lunes en el Predio de AFA de cara al próximo mundial que se disputará en Indonesia entre el 10 de Octubre y 2 de Noviembre y un joven cuervo forma parte de la nomina preliminar.

Alejo Rivas, Volante de la sexta división, fue convocado por el ex jugador de San Lorenzo (Entre otros) para comenzar a entrenar con el Sub 17 en la lista preliminar que viajará al mundial representando a nuestro país.

Hasta el momento, la lista oficial no tiene ningún confirmado mientras que la competencia aun no tiene realizado el sorteo de la fase de Grupos por lo que el Seleccionado Sub 17 aun no conoce quiénes serán sus rivales.

No es la primera vez para el joven volante de San Lorenzo nacido en Lobos en la selección, ya que había formado parte de las convocatorias de Mayo y busca un lugar entre los que formen parte de la nomina definitiva.

Lista de Convocados:

River: Dylan Martínez, Agustín Obregón, Ulises Giménez, Lucas Flores, Franco Mastantuono, Agustín Ruberto e Ian Subiabre.

Lanús: Octavio Ontivero, Thiago Laplace, Mariano Gerez, Hernán Godoy y Benjamín Acosta.

Boca: Dylan Gorosito, Agustín Colmegna y Luka Andrade.

Vélez: Franco Villalba y Alejo Sarco.

Rosario Central: Juan Giménez y Kevin Gutiérrez.

Independiente: Santiago López.

San Lorenzo: Alejo Rivas.

Unión Sta Fe: Froilán Díaz.

Talleres Cba: Gustavo Albarracín.

Atlético Tucumán: Enrique Maza.