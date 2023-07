Un retorno, un debut y oportunidades en el once del Gallego

Tal como había anticipado Ruben Darío Insua en su regreso de Colombia tras el triunfo por 1-0 contra Independiente Medellín, este domingo ante Belgrano en Córdoba desde las 14 será el momento de aplicar la rotación masiva por primera vez en su ciclo. Este sábado definió el equipo para viajar a la docta con algunas sorpresas: un retorno, un debut y oportunidades para varios.

En el arco se sabía que Facundo Altamirano estará reemplazando al suspendido Augusto Batalla (cinco amarillas). El Gallego no variará el esquema clásico de su ciclo, el 5-2-3. Y en la línea de defensores ubicará al pibe Ezequiel Herrera. Por el otro lado estará Gastón Campi en una posición que no es natural para él pero que ya la ha cumplido con Insua. Los tres centrales serán Diego Calcaterra, Gonzalo Luján y Gastón Hernández, quien no estuvo en Colombia por suspensión, aunque se espera que también esté en la revancha del miércoles.

En el medio se dará un retorno. Se trata de Siro Rosané, un volante que hace tiempo no viene sumando minutos y parecía algo relegado por el entrenador. Francisco Perruzzi arrastra un molestias musculares y es por eso que será el turno para Rosané de volver al ruedo ubicado al lado de Elian Irala.

Y en la delantera tendrá lugar el debut de Diego Perea, este atacante colombiano de 20 años que llegó en 2019 junto con el hermano de Juanfer Quintero a probarse y solamente quedó él. Gonzalo Maroni y Agustín Martegani completarán el trio de atacantes, que tambien bajarán al medio para armar juego.

De esta manera, el once titular que se perfila para ir contra el Pirata es: Altamirano; Herrera, Calcaterra, Luján, Hernández, Campi; Rosané, Irala; Martegani, Perea y Maroni.