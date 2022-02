La Selección de Paraguay ocupa el anteúltimo lugar de la tabla de posiciones en las Eliminatorias Conmebol. Por lo tanto, sólo un milagro podría llevarlo a disputar la Copa del Mundo en Qatar. Encima, con todo el país expectante y sediento de resultados, Guillermo Barros Schelotto puso más caliente el duelo ante Brasil con una frase desafortunada. En Paraguay se agarran la cabeza...

Con quizá el duelo más complejo del año a la vuelta de la esquina, el ex DT de Boca y Lanús volvió a generar polémicas en una conferencia de prensa. Los paraguayos saben que Brasil no será un rival sencillo, pero no compartieron la apreciación del entrenador en la previa...

La frase de Barros Schelotto que indignó a todo Paraguay

Luego de la derrota vs. Uruguay, uno de los rivales directos, Paraguay quedó a seis puntos del repechaje y sólo quedan nueve en juego. Las oportunidades de viajar al Mundial son pocas y, al enojo popular, Guillermo Barros Schelotto le sumó una frase polémica: "Sabemos que son mejores".

Primeros en la tabla y con un juego vistoso, el fútbol sudamericano comprende que Brasil es una potencia, aunque decirlo en un contexto como el que atraviesa Paraguay no pareciera ser acertado. Además, el DT agregó: "Si no podemos jugarle, hay que correr. Un cambio casi que no les afecta. Mañana si no está Cunha, juega Gabriel Jesús. Si no va Neymar, irá Paquetá o Coutinho. Las diferencias son mínimas". Sólo ganar apagará el fuego.