Pese a que mantuvo sus chances hasta el último momento de las Eliminatorias Sudamericanas, el no haber clasificado para Qatar 2022 fue considerado un fracaso rotundo en Chile y por esto la Federación decidió que la etapa de Martín Lasarte al mando del equipo estaba terminada.

Un ciclo que ahora deja una silla vacía en la cual los dirigentes del fútbol chileno buscan sentar a un técnico capaz de refundar a la Selección desde las juveniles del país y asi genera una nueva generación que sea competitiva. Por este motivo, desde la Federación ya se contactaron con varios entrenadores de este estilo.

Entre varios nombres con los cuales se comunicaron Pablo Milad, presidente, y sus dirigentes más cercanos, aparece el de un gran referente que tuvo River en los últimos años: Matías Almeyda. Un entrenador que gusta hace varios años y que ahora podría finalmente desembarcar en la Selección.

Trabajando actualmente en el San José Earthquakes de los Estados Unidos, Almeyda ya mantuvo algunas conversaciones con la Federación y podría terminar asumiendo en la Selección chilena en las próximas semanas. Sumado a este, otro de los que aparece en el radar sería Ariel Holan.

Vale destacar que no es la primera vez que la Selección de Chile busca a Matías Almeyda para que sea su entrenador ya que hace unos años, antes que asuma Lasarte, el ex entrenador de River era el principal candidato. Sin embargo, en aquella ocasión el San José no liberó su contrato. Algo que ahora podría ocurrir.