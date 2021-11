Los dirigentes del combinado charrúa avisaron que esperarán la decisión del DT de River hasta cierto punto. En caso de no obtener respuesta, irán por otro entrenador.

Con un River indiscutidamente campeón de la Liga Profesional, el Millonario solo tiene dos juegos por delante antes del cierre del certamen ante Defensa y Justicia y Atlético Tucumán. Además, el club de Núñez se medirá con Colón de Santa Fe por el Trofeo de Campeones para finalizar el calendario competitivo de 2021. Sin embargo, las mayores preocupaciones giran en torno al futuro de Marcelo Gallardo y los hinchas siguen expectantes.

A tan solo un mes del vencimiento del contrato del entrenador riverplatense, la única propuesta oficial que recibió el Muñeco llegó por parte de la Selección de Uruguay. La "Celeste" rompió relaciones con Oscar Washington Tabárez después de 15 años en el cargo de seleccionador y actualmente el puesto de DT está vacante. Es por eso que las autoridades de la AUF le hicieron llegar una oferta a Gallardo y están dispuestos a entregarle las llaves del proyecto futbolístico de aquí hasta el Mundial de 2026.

Cabe resaltar que el propio "Napoleón" avisó que no comunicará ninguna decisión hasta que no finalice la participación de River en el campeonato, pero desde Uruguay parecen no estar de acuerdo con los plazos establecidos por el DT del Millonario. Diego Jokas, periodista de Tenfield, informó esta mañana que la AUF esperará hasta el fin de semana para obtener una respuesta por parte de Marcelo Gallardo. Caso contrario, la Celeste irá por Diego Aguirre para ocupar el cargo. Son las únicas dos variantes que maneja el elenco charrúa.

El próximo domingo se avecina una jornada realmente decisiva para el futuro profesional del Muñeco. La Banda recibirá a Defensa y Justicia por la anteúltima fecha de la Liga Profesional y será el último partido de Gallardo en el Monumental antes de que su contrato llegue a su fin. Los hinchas ya están preparando un banderazo desde la previa del choque contra el Halcón y todo el estadio estará cantando por su glorioso DT. ¿Habrá tomado una decisión?