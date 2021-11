La última jornada de Eliminatorias Sudamericanas marcó el debut de uno de los jugadores más destacados de la Liga Profesional con los colores de su país. Pero la presentación no fue la mejor y no lo perdonaron.

La Selección de Colombia no atraviesa su mejor momento. Si bien aún se encuentra en puestos de clasificación a Qatar 2022, en esta doble fecha sumó una derrota y un empate como local y profundizó una actualidad repleta de incertidumbre.

En este contexto, en el último duelo como local ante Paraguay (empate sin goles con gusto a poco), el entrenador Reinaldo Rueda dispuso el debut de Diego Valoyes, el delantero de 25 años que juega en Talleres de Córdoba y que es uno de los futbolistas más destacados de la Liga Profesional.

Sin embargo, su presentación con los colores de su país no fue la mejor, ya que a una discreta actuación le sumó una inmejorable chance que desperdició en tiempo adicionado y que hubiera significado el triunfo para los colombianos.

Valoyes se convirtió así, injustamente, en el uno de los blancos preferidos para las críticas de los hinchas, y también de algunas glorias de Colombia. Tal es el caso del histórico Willington Ortiz, ex delantero de la Selección y considerado uno de los mejores jugadores de la historia colombiana, que criticó duramente a Valoyes y también al entrenador Reinaldo Rueda.

“No le salieron los cambios, no está leyendo bien. Aunque James ya estaba cansado porque no tiene mucho ritmo", manifestó al portal ‘Futbol Red’ Ortiz, quien sobre el jugador de Talleres aseguró: "El problema es que metió a Valoyes, que se supone que es un jugador de categoría, pero no tiene categoría para jugar, no tienen personalidad, no puede ser que espere al defensa para hacer el remate”.

Valoyes llegó a Talleres a mediados de 2018 desde La Equidad y rápidamente enamoró al público córdobes. De hecho, en 2020, el club decidió comprar el 80 por ciento de su pase. Hasta el momento convirtió 12 goles y 11 asistencias en la T.